Жребий свел СК Днепр-1 с максимально удобным соперником, чем-то похожим на "желто-черных". Словацкий Спартак допускает максимально глупые ошибки в обороне, не демонстрирует ничего интересного в атаке (кроме кроссов и лонгшотов), но имеет нескольких футболистов приличного уровня в составе. Визуально и тактически этот коллектив не выглядел слишком лучше середняков УПЛ – правда, Сарапий уверяет, что Трнава таки сильнее.

Ему виднее, но когда Эдуард успел оценить уровень соперника? Центрбек СК Днепр-1 удалился еще на 4-й минуте – допустив точно такую же ошибку, как и в матче с Минаем. А доигрывать встречу вообще пришлось вдевятером, ведь Когут получил две желтых карточки за 15 минут.

Может, Спартак Трнава и правда сильнее середняков УПЛ, но опыт матчей с командами подобного уровня у днепровцев есть. И он довольно большой. Тем более обидно было наблюдать за "мертвой" атакой подопечных Валерия Городова, которого за неделю так и не сменил испанский коуч. За первый тайм "желто-черные" вообще провели только один удар.

Заменить Довбыка до сих пор не получалось. Филиппов что в астрале – было наивным надеяться, что за две недели он эффективно впишется в структуру атак (особенно когда структуры нет), поэтому предыдущую встречу Александр начал в запасе. Гуцуляка на сборах наигрывали на позиции форварда, но со Спартаком это тоже почти не работало (хотя именно Алексей заработал пенальти). Даже у Пихаленка в Трнаве возникало слишком много брака.

Что наиболее обидно, словаки со своей бедной на идеи атакой создали вагон моментов. Кинарейкин выполнил аж три блестящих сейва. Один из ударов попал в перекладину, а еще в одном эпизоде подача прошла точно на линию вратарской – выстрел оттуда пошел по воробьям. И это при том, что футбол Спартака был завязан сугубо на кроссы и смещения под удар.

Очень просто сидеть на диване и рассказывать, как профессиональные футболисты и тренеры должны защищаться, но СК Днепр-1 действительно позволяет слишком много. Это – факт. Ошибки в обороне поражают своей простотой – это тоже факт. О деталях этих проблем можете посмотреть видео на ютуб-канале "Футбол 24".

Тем не менее, несмотря на все проблемы, СК Днепр-1 смог удержать ничью в Трнаве. После этого у команды была неделя отдыха, поэтому на этот раз говорить о тяжелом графике тренерский штаб не сможет – а это действительно серьезная проблема для украинских клубов (силы вымываются невероятно). Что наиболее важно, "желто-черные" даже в нынешней форме не выглядят безнадежно.

В ответном матче против Славии днепровцы продемонстрировали смелую и продуманную игру, создав приличное количество хороших моментов. Кроме того, "спортклубовцы" высоко и эффективно прессинговали. Правда, за это пришла расплата в виде убийственных контратак пражан – они били по пространству за фулбеками, которое возникало в результате их подъемов. И все равно СК Днепр-1 не проиграл!

Спартак Трнава – не Славия, и разыгрывать такие же комбинации словаки не станут. То, что они предложили украинцам в первой встрече, вполне можно проработать на тренировках (благо, их хватало). Да и идти вперед почти всеми силами пока что не надо. Агрессивная тактика днепровцев может быть более сбалансированной, а значит и более успешной.

Тем более, что в состав возвращается Бланко. У словаков же из-за проблем с сердцем не сыграет центрфорвард Марко Джурицын. В первом матче из-за его действий хвататься за сердце приходилось нам, но желаем здоровья футболисту.

Кадровая ситуация

Травмированы: Волынец – Джурицын

Дисквалифицированы: Сарапий, Когут (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Спартак Трнава

СК Днепр-1: Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Кравец, Горбунов – Бабенко, Бланко – Леднев, Пихаленок, Рубчинский – Гуцуляк

Спартак Трнава: Такач – Коштрна, Коша, Штетина, Микович – Прохазка, Зелькович, Баинович – Офори, Ристовски, Даниэл

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Нельзя сказать, что СК Днепр-1 точно лучше Спартака Трнавы. Соперники прямо сейчас примерно равны, да еще и похожи по своим проблемам и достоинствам. Тем не менее, у подопечных Валерия Городова значительно больше опыта больших матчей – есть футболисты с выступлениями в группах ЛЧ/ЛЕ/ЛК, в Ла Лиге и сборной Украины. Словацкий коллектив пока что о таком даже не мечтает.

Как показали ответные матчи против Панатинаикоса и Славии, днепровцы способны собраться и продемонстрировать хороший футбол, несмотря на все проблемы. И, кстати, имеем тенденцию – вторая игра у "спортклубовцев" всегда лучше первой. Важно только обойтись без привозов в обороне.

Вряд ли их удастся избежать совсем. Моменты у Спартака будут, но мы все же поставим на победу украинского клуба. Слишком много факторов позволяют надеяться на триумф. Осталось перенести теоретическое преимущество на футбольное поле.

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