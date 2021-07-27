Гуцуляк согласовал контракт с СК Днепр-1 – хавбек будет выступать за днепрян следующие 4 года, утверждает ТаТоТаке.

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Контракт Алексея с Десной подходил к концу в декабре 2022 года. Отмечается, что СК Днепр-1 заплатит за трансфер, однако сумма перехода не разглашается.

К слову, Гуцуляк провел 27 матчей в составе Десны в прошлом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 7 результативных передач (Алан Патрик стал лучшим ассистентом, отдав 8 голевых пасов). В 1-м туре нового чемпионата хавбек не сыграл из-за дисквалификации.

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