За украинским форвардом следили несколько клубов, однако именно Жирона была фаворитом в борьбе за игрока. Испанская команда, несмотря на все препятствия, не оставляла надежду подписать Артема Довбика.

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Как информирует ТаТоТаке, переход нападающего СК Днепр-1 находится на завершающей стадии. Матч против Панатинаикоса может стать последним для Довбика в составе днепрян. Украинский клуб достиг принципиальной договоренности с Жироной. Ожидается, что СК Днепр-1 получит за форварда около 6 миллионов евро.

Артем Довбик летом продлил свое соглашение с днепрянами до 30 июня 2025 года. В сезоне 2022/23 нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола.

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