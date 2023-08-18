Уже в начале матча Сарапий получил шанс со штрафного, но после пушечного удара попал в стойку. Через мгновение Рубчинский мог результативно замыкать навес во вратарскую, но не сумел переиграть защитников.

СК Днепр-1 расписал ничью со Славией и вылетел из Лиги Европы – в квалификации Лиги конференций ждут словаки

В середине тайма свою попытку упустила Славия – Кинарейкин потянул выстрел ван Бурена под перекладину. Пихаленок в ответ закручивал с линии штрафной в дальний угол – голкипер в падении отбил. Сарапий замыкал навес в штрафную, однако попал прямо в Коларжа. На перерыв, однако, СК Днепр-1 ушел ведя в счете: уже в добавленное время Рубчинский с дальней дистанции попал в дальний угол.

Сразу после отдыха гости могли сравнивать – ван Бурен пробил выше. Но совсем скоро Юречку вывели один на один и тот легко переиграл Кинарейкина. На экваторе второй сорокапятиминутки Славия могла выходить вперед, но Доудера пробил мимо стойки. В компенсированные минуты кипер днепрян еще раз продемонстрировал свой класс, потащив удар от Давида со штрафного.