СК Днепр-1 принимает пражскую Славию в рамках ответного матча квалификации ЛЕ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между СК Днепром-1 и пражской Славией пройдёт в словацком Кошице. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка доступна на канале УНИАН, видеотрансляция от FootballHub доступна в этой новости на "Футбол 24".

Первая встреча завершилась победой чехов со счётом 3:0.

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Стартовые составы

СК Днепр-1:

Славия Прага:

СК Днепр-1 – Славия Прага: анонс ответного матча квалификации Лиги Европы