СК Днепр-1 – Славия Прага: стартовые составы и видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы
20:05 - Читати українською
СК Днепр-1 принимает пражскую Славию в рамках ответного матча квалификации ЛЕ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между СК Днепром-1 и пражской Славией пройдёт в словацком Кошице. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка доступна на канале УНИАН, видеотрансляция от FootballHub доступна в этой новости на "Футбол 24".
Первая встреча завершилась победой чехов со счётом 3:0.
Красников официально покинул СК Днепр-1
Стартовые составы
СК Днепр-1:
Славия Прага:
СК Днепр-1 – Славия Прага: анонс ответного матча квалификации Лиги Европы
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter