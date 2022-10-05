В конце года у Сватка истекает контракт с клубом. О подписании нового соглашения стороны не могут договориться уже несколько месяцев – соответственно, защитник имеет право вести переговоры с другими клубами.

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Что 28-летний Сваток и делает. В услугах Александра заинтересованы сразу три клуба – представители Польши, Венгрии и МЛС. Все они хотят подписать украинца на правах свободного агента. При этом американский клуб предлагает Сватку втрое большую зарплату, чем он получает сейчас в СК Днепр-1.

Впрочем, сам игрок склоняется к тому, чтобы остаться в Европе, несмотря на такое выгодное финансовое предложение из-за океана. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Telegram.

Напомним, Сваток перешел в СК Днепр-1 из хорватского Хайдука в начале 2020 года. Сыграл 50 матчей, забил 2 гола и дорос до статуса капитана команды. Ранее защитник выступал за луганскую Зарю, Днепр и Волынь.

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