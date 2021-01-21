СК Днепр-1 не смог выявить сильнейшего в спарринге со Спартаком из Суботицы. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

СК Днепр-1 – Спартак Суботица – 1:1

Голы: Довбик, 61 – Среткович, 25

Начало матча было полностью за сербами, которые активно шли в наступление, однако днепрянам удавалось сдерживать напор. На 25 минуте Спартак вышел вперед: Ди Франко потерял мяч, и после быстрой атаки Среткович головой переправил мяч в ворота.

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Первый тайм завершился атаками сербов, а вот во втором тайме СК Днепр-1 перехватил инициативу и начал создавать свои моменты для взятия ворот. На 61 минуте Довбик сравнял счет ударом под перекладину после скидки Когута. Днепряне продолжали атаковать, но команды больше не смогли отличиться.

Отметим, что через 4 дня СК Днепр-1 проведет второй спарринг с сербским Чукарички.

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