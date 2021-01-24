СК Днепр-1 просматривает легионера на сборах в Турции
Днепровский клуб, похоже, серьезно настроен подписать Вагнера Гонсалвеша.
Команда Йовичевича пополнилась еще одним игроком на сборах. В расположение Днепра-1 прибыл Вагнер Гонсалвеш, сообщает официальный сайт клуба.
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Француз бразильского происхождения уже провел первую тренировку с командой, успел познакомиться с игроками и начал подготовку к сезону. СК Днепр-1 еще не объявил о подписании полноценного контракта с ним, но авторитетный портал Transfermarkt уже называет Гонсалвеша игроком днепрян.
К слову, последним клубом Вагнера было батумское Динамо, но 1 января он стал свободным агентом. Также успел поиграть за французскую Бастию Б, грузинский Сабуртало и бельгийский Серкль Брюгге.
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