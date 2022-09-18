Бразильский центрбек уже несколько дней тренируется с украинской командой. 23-летний Габриэль Гомес Феррейра находится в статусе свободного агента и стремится подписать контракт со СК Днепр-1.

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Ранее он выступал исключительно в низших дивизионах Бразилии. Последним клубом Феррейры был Гремио Бразил – представитель тамошней третьей лиги. В элитном дивизионе потенциальный новичок СК Днепр-1 никогда не играл.

Интересно, что защитник уже подписался на страницу украинского клуба в Instagram, сообщает Telegram-канал Днепрянин.

Напомним, команда Александра Кучера выиграла все 3 матча УПЛ, а в Лиге конференций набрала 3 очка в двух турах. Летом состав СК Днепр-1 пополнили ряд легионеров – Валеф, Хамаш, Бусанелло, Пурита, Балули, Бланко и Брага.

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