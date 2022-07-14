Товарищеские матчи

Арис – СК Днепр-1 – 4:2

Голы: Гомис, 14 (п), 19, Майамбела, 21, Моуссоунда, 34 – Пихаленок, 55, Довбик, 85 (п)

Легионовия – Ворскла – 0:7

Голы: Степанюк, 1, 18, Олейник, 10, Козыренко, 11, Тилль, 28, 45, Нестеренко, 86

Соперником днепрян был кипрский Арис, который до перерыва разобрал украинскую команду на детали. Лишь во втором тайме СК Днепр-1 сумел хоть немного подсластить поражение благодаря Довбику. Артём оформил гол+пас.

Украинский хавбек официально переехал в АПЛ

Тем временем Ворскла на мажорной ноте завершила игровые сборы. Уже через неделю полтавчане стартуют в квалификации Лиги конференций, а сегодня легко разобрались Легионовией. Правда, поляки представляют третий дивизион, поэтому переоценивать такую ​​победу не стоит.