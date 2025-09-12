СК Днепр-1 судился со своим бывшим наставником, Игорем Йовичевичем, относительно его ухода в донецкий Шахтер летом 2022 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в своем отчете признал, что апелляция СК Днепр-1 к Игорю Йовичевичу относительно его перехода в Шахтер летом 2022 года является безосновательной.

Отмечается, что клуб не предоставил доказательств своих утверждений о том, что тренер якобы согласился остаться в клубе после окончания срока действия контракта.

"Соответственно, пункт о продлении контракта является недействительным, и контракт не был продлен 17 июня 2022 года. Контракт закончился 30 июня 2022 года. Поэтому тренер не нарушил контракт, подписав новый договор. Соответственно, тренер не может нести никакой ответственности", – говорится в пресс-релизе.

Напомним, Игор Йовичевич возглавлял СК Днепр-1 с 2020 по лето 2022 года, после чего перебрался в Шахтер.

