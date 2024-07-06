"Днепряне, вы навсегда в моем сердце. Спасибо каждому за проведенное время вместе", – написал Леднев на своей странице в Instagram.

СК Днепр-1 мог объединиться с клубом Первой лиги, чтобы удержаться на плаву – плечо подставлял неожиданный конкурент

Леднев не хотел оставаться в СК Днепр-1 из-за неопределенности с будущим команды и финансовых проблем клуба. Была информация, что 26-летнего футболиста хотят видеть в своих составах Карпаты, Кривбасс и Колос. Исполнительный директор днепрян Андрей Русол лоббировал Богдана в Карпаты – команда Мирона Маркевича ищет усиление на фланге полузащиты.

Напомним, Леднев перешел в СК Днепр-1 из Динамо летом 2023 года, подписав контракт на 3 года. В прошлом сезоне провел за днепрян 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола (часть чемпионата пропустил из-за тяжелой травмы). Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.

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