"Спасибо, СК Днепр-1, за все. Спасибо каждому днепрянину за проведенные годы вместе.

СК Днепр-1 мог объединиться с клубом Первой лиги, чтобы удержаться на плаву – плечо подставлял неожиданный конкурент

Спасибо персоналу, игрокам, болельщикам и каждому, с кем я делил футбольное поле. Навсегда в сердце", – написал Кинарейкин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 20-летний кипер – воспитанник СК Днепр-1. В прошлом сезоне в 14 матчах во всех турнирах пропустил 21 гол (еще в 2 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт со "спортклубовцами" был действителен до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

К слову, Кинарейкин получил вызов в олимпийскую сборную Украины, которая уже в ближайшее время впервые в истории примет участие в олимпийских Играх в Париже.

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