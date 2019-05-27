СК Днепр-1 продлил контракт с Логиновым

Новоиспеченный представитель УПЛ СК Днепр-1 подписал новый контракт с защитником Сергеем Логиновым.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Сергеем Логиновым. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

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Логинов присоединился к днепрянам еще во время выступлений команды во Второй лиге и прошел путь до УПЛ, где СК Днепр-1 будет выступать в сезоне 2019/20.

Защитник провел больше всех матчей в составе команды в Первой лиге в сезоне 2018/19. На его счету 25 сыгранных поединков.

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