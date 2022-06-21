Румынский кипер стал уже пятым новичком Лёвена в межсезонье. Контракт рассчитан до лета 2025 года, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

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Остальные детали сделки – в частности, сумма трансфера – не разглашаются. Вторую часть сезона 2021/22 Кожокару провел в Фейенорде, став финалистом Лиги конференций. Правда, за роттердамцев 26-летний румын так и не сыграл ни одного матча.

За СК Днепр-1 Валентин-Александр выступал с лета 2021 года. На момент остановки УПЛ из-за войны войны повел 14 поединков, в которых пропустил 12 голов. До этого находился в Виторуле, Аполлоне, Стяуа, Фаруле, Волунтари, Кротоне и Фрозиноне.

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