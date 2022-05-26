СК Днепр-1 не сможет забрать всю сумму, если трансфер Артема Добвика в Торино дойдет до логического завершения.

"За Артема Довбика Торино заплатит от 12 до 15 миллионов евро. 50% от суммы СК Днепр-1 отдаст Митьюлланду, владеющему половиной прав на украинца. Сам форвард заключит контракт на 4 года.

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Трансфер могли согласовать еще два месяца назад, но у итальянцев два открытых вопроса. Первое – деньги. Их рассчитывают выручить за защитника Глейсона Бремера, на него претендует ПСЖ. Второе – точно ли оставляет команду Андреа Белотти, на место которого, собственно, и берут Довбика.

В покупке Артема лично заинтересован главный тренер Торино. Иван Юрич – хорват, и всю необходимую информацию собрал у своего соотечественника Игора Йовичевича. Тот справедливо расхвалил все добродетели Довбика. Следовательно, ждем подписей под контрактом и желаем Артему результативного путешествия в его итальянской карьере", – написал журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.