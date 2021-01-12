Хавбек Александрии Кирилл Ковалец уже в ближайшее время может сменить клуб.

Александрия готова попрощаться с одним из своих лидеров – Кириллом Ковальцем.

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Однако, "желто-черные" хотели бы заработать на своем футболисте немалую сумму – более 500 тысяч евро, сообщает программа "Футбольный формат". Ныне к 27-летнему полузащитнику предментий интерес прояевляе откровенный аутсайдер УПЛ СК Днепр-1. Команда Йовичевича уже предложила за талантливого игрока полмиллиона евро, однако "горожане" требуют большую сумму.

Напомним, Ковалец перешел в Александрию в июле 2018-го как свободный агент В текущем сезоне он провел за "горожан" 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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