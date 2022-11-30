Официально о травме легионера СК Днепр-1 не объявлял, хотя он уже давно не тренируется с командой.

"Многие "благодетели" ставили не палки в колеса, а арматуру": Береза эмоционально поздравил СК Днепр-1 с годовщиной

"У Пуриты на тренировке после АЕКа случилась травма крестообразных связок. Он проходил реабилитацию в Аргентине, и будет в лучшем случае поздней весной только начинать тренироваться. Поэтому Пуриту раньше, чем в следующем сезоне, мы, скорее всего, не увидим", – заявил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

В составе СК Днепр-1 Эмилиано Пурита сыграл всего один матч – еще в августе в квалификации Лиги Европы. В УПЛ 25-летний экс-игрок сборной Аргентины на поле не появлялся. Его контракт с украинским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, СК Днепр-1 лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 5 очков. Также команда Александра Кучера вышла в плей-офф Лиги конференций, где сыграет против АЕКа из Ларнаки.

"Мамо, я вже давно українець": росіянин, який пішов з Динамо через Сабо, випередив Роналдо і зламав ногу перед Кучмою