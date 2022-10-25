Три ключевых игрока команды Александра Кучера оказались в лазарете, сообщает KDK.

СК Днепр-1 попрощался с бразильским форвардом, который так и не успел дебютировать

Хавбек Доминго Бланко получил тяжелую травму в матче с Ингульцом и пропустит не менее 6 недель. До конца года не сыграет и Артем Громов. Впереди у СК Днепр-1 два заключительных тура группы Лиги конференций и суперматч против Шахтера (19 ноября), который может решать судьбу лидерства в УПЛ. Полузащитник Алексей Гуцуляк не поможет в ближайшей еврокубковой игре с Аполлоном (27 октября), но в дальнейшем должен восстановиться.

Напомним, СК Днепр-1 идет вторым в своей группе ЛК, а в чемпионате опережает Шахтер на 3 очка, хотя "горняки" сыграли на один тур меньше.

СК Днепр-1 на последних минутах дожал Металлист и оторвался от Шахтера – беспроигрышная серия днепрян продолжается