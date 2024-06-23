Игорь Когут, который является рекордсменом СК Днепр-1 по количеству матчей, может покинуть днепрян, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Его контракт подходит к концу через неделю, а продлевать соглашение Когут не собирается. Хавбек уже имеет два предложения – от Черноморца и Металлиста 1925. Игорь склоняется к варианту в харьковском клубе, который начнет новый сезон в Первой лиге.

Добавим, что Когут выступает за СК Днепр-1 с 2017 года, провел за клуб 150 матчей, в которых отметился 26 голами и 18 ассистами.

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