Матч был запланирован еще на 28 октября, однако его пришлось переносить из-за вспышки коронавируса у представителя Второй лиги. Сменили и стадион – СК Днепр-1 играл формально гостевой матч на своей арене.

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Йовичевич применил минимальную ротацию, предоставив шанс запасному голкиперу Юрчуку и бразильскому вингеру Биллу. Днепряне сразу захватили инициативу и вышли вперед на 18-й минуте. Полузащитник Александр Пихаленок устроил проход, которого бы не постыдился и Лионель Месси. На ограниченном пространстве убрал нескольких опекунов и с левой низом пробил точно под правую стойку. Хозяева могли удвоить преимущество до перерыва, но упустили свои моменты. Особенно злоупотреблял 22-летний Билл, который хотел проявить себя и часто перетягивал одеяло.

ЛНЗ попытался огрызнуться в начале второй половины. Юрчуку пришлось несколько раз вступить в игру, а на 53-й минуте команду Бакалова наказали еще раз. СК Днепр-1 разорвал левый фланг обороны соперника. Лучкевич выкатил мяч Когуту, а тот в касание "тихо" пробил мимо голкипера. Этот гол заметно успокоил обе команды, которые без особых срывов провели остаток матча.

2:0 – СК Днепр-1 уверенно идет дальше, а ЛНЗ может сосредоточиться на борьбе за повышение во Второй лиге. Парни Йовичевича окончательно сформировали список четвертьфиналистов Кубка, присоединившись к Александрии, Металлисту, Ворскле, Львову, Заре, Динамо и Шахтеру.

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