Пеглоу покинул СК Днепр-1 по завершении сезона 2022/23 и вернулся в Интернасьонал.

СК Днепр-1 устроил грандиозную чистку – команду покинули сразу 7 футболистов

Впрочем, бразилец снова сменил клуб – теперь Пеглоу будет выступать за Спорт Ресифи на правах аренды до конца сезона в Бразилии (31 декабря 2023 года).

Вторую половину прошлого сезона 21-летний вингер провел в составе СК Днепр-1, за который сыграл 15 матчей и отметился 3 голами и 2 ассистами. Впрочем, бразилец больше запомнился нефутбольными моментами – в частности конфликтом с Русланом Ротанем, а также участием в драке в матче против Шахтера. За это Пеглоу получил дисквалификацию на 4 матча в Украине.

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