Паскаль Янсен в скором времени продлит контракт с АЗ до середины 2025 года.

Хорошие результаты Паскаля Янсена во главе АЗ не остались незамеченными руководителями клуба. Как информирует Voetbal International, боссы алкмарцев решили предложить Янсену продлить истекающее соглашение.

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Сообщается, что Янсен ответил согласием. Новый контракт будет действовать до середины 2025 года.

Напомним, что АЗ пробился в 1/8 финала Лиги конференций после того, как дважды обыграл СК Днепр-1. В чемпионате Нидерландов команда занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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