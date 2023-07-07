Как сообщает ТаТоТаке, команда Александра Кучера получит усиление. Экс-игрок Ворсклы Василий Кравец подписал контракт с СК Днепр-1.

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Отмечается, что днепряне также пришли к соглашению по соглашению с Максимом Третьяковым. Сумма контракта с хавбеком Александрии должна составить около 400 тысяч евро. Стороны договорились о сотрудничестве на следующие три сезона.

К слову, действующий контракт Третьякова с Александрией действовал до 2024 года. Полузащитник провел в составе днепрян 102 матча, в которых забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

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