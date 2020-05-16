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СК Днепр-1 получил результаты тестов на COVID-19

10:23 45 Читати українською
СК Днепр-1 получил результаты тестов на COVID-19
СК Днепр-1 / СК Днепр-1

Очередной клуб УПЛ, сдав анализы на коронавирус, приступает к занятиям.

Футболисты и сотрудники днепровского клуба, которые в среду, 13 мая, сдали тесты на COVID-19, получили результаты тестирования, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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В клубе все здоровы – результаты тестов оказались отрицательными. Команда готова начать полноценный тренировочный процесс.

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Напомним, СК Днепр-1 после 23 туров возглавляет вторую шестерку, набрав 28 очков.

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Теги
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