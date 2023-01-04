СК Днепр-1 проведет спарринг с Ракувом, сообщает официальный сайт польского клуба.

Экс-форвард Динамо и сборной Украины покинет СК Днепр-1 – команда Кучера уже нашла ему замену в клубе УПЛ

Встреча с лидером Экстраклясы состоится в Турции 20 января. Сообщается, что матч будет закрытым для зрителей и не будет транслироваться.

К слову, в составе Ракува выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин, который в текущем сезоне провел за команду из Ченстоховы 26 матчей (7 голов и 1 ассист).

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