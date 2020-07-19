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СК Днепр-1 получил кубок за победу во второй шестерке УПЛ

19 июля 18:18 - Читати українською
СК Днепр-1 получил кубок за победу во второй шестерке УПЛ
СК Днепр-1

УПЛ провела награждение победителя нижней шестерки чемпионата Украины. Трофей достался СК Днепр-1.

25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Алексей Хобленко
 
25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Алексей Хобленко

Днепряне уже давно забронировали за собой первое место в турнирной таблице второй шестерки и перед матчем 32-го тура против Ворсклы получили за это кубок от УПЛ.

Утверждены даты и время начала первых матчей плей-офф УПЛ за Лигу Европы

Вместе с трофеем СК Днепр-1 также получил право сыграть в плей-офф УПЛ Лиги Европы против самой слабой команды верхней шестерки – Колоса.

К слову, это был первый сезон команды Дмитрия Михайленко в УПЛ после повышения в классе.

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Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 УПЛ СК Днепр-1 - Ворскла
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