СК Днепр-1 перенес начало летней предсезонной подготовки на 8 июля, сообщает Telegram-канал "Днепрянин".

Карпаты в шаге от подписания лидера СК Днепр-1 – в конкурентах денежный неудачник

По информации источника, именно в этот день должны объявить финальное решение относительно будущего команды, которая сейчас находится на грани исчезновения.

К слову, сначала летние сборы должны были начаться 1 июля, но в итоге было принято решение отложить подготовку еще на неделю.

Напомним, несмотря на сложное финансовое положение СК Днепр-1 сумел завершить прошлый сезон на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ. Команда Юрия Максимова завоевала право представлять Украину в Лиге конференций (по результатам жеребьевки соперником днепрян во 2-м квалификационном раунде будет венгерская Академия Пушкаша).

Исчезновение СК Днепр-1 – спортивный юрист объяснил, возможна ли замена команды Максимова в еврокубках