Клуб на официальном сайте подтвердил завершение сотрудничества с 47-летним специалистом. Вместе с ним днепрян покидает и весь тренерский штаб.

Дебютный шедевр Бондаренко в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 1:2

Михайленко возглавил СК Днепр-1 в 2017 году и вывел клуб из Второй лиги в элиту украинского футбола. Под его руководством команда провела 110 матчей, в которых одержала 70 побед, 13 поединков завершила вничью, и в 27 уступила. СК Днепр-1 крайне неудачно начал новый сезон – всего одно очко в трех турах УПЛ. Последней каплей стало поражение от Мариуполя в родных стенах (1:2), после которого Михайленко сам подал в отставку.

Ранее пресса называла претендентами на пост главного тренера СК Днепр-1 Игора Йовичевича и Сергея Ташуева.

Мариуполь победил СК Днепр-1 на выезде – азовцы поднялись на вторую позицию в УПЛ