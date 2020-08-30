Отметим, ранее сообщалось, что днепровский клуб может подписать двух игроков Динамо – Назария Русина и Сергея Булецу, которые пополнят команду на правах аренды.

Динамо, Заря и СК Днепр-1 остаются на "плюсах", судьба "Профутбола" решена

"Во время вынужденной паузы пытаемся подтянуть физические кондиции, прежде всего, и тактические нюансы, которые хотим видеть в этом сезоне. Что касается новичков, то сейчас все переговоры на завершающей стадии. Поэтому ко второму туру, думаю, новички приедут. Нужно терпение – осталось буквально 2-3 дня. До середины сентября, думаю, мы полностью доукомплектируемся", – цитирует Михайленко официальный сайт клуба.

Напомним, в сезоне 2019/20 СК Днепр-1 финишировал на 7-й позиции УПЛ, а в плей-офф за Лигу Европы уступил Колосу. В первом туре нового сезона подопечные Михайленко разошлись миром с Ингульцом.

Транжира Супряга, распасовщик Кендзера и сенсационный дриблер из Александрии – лидеры по статистике в первом туре УПЛ