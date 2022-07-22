Аргентинец недавно получил статус свободного агента после трех лет в составе Индепендьенте (111 матчей, 6 голов, 3 ассиста). Новым клубом Доминго Фелипе Бланко станет СК Днепр-1, с которым полузащитник согласовал трехлетний контракт. Об этом сообщает Ole.

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Окружение игрока подтвердило, что украинский клуб предоставил Бланко гарантии безопасности, ведь команда будет базироваться в Словакии, а матчи УПЛ будет проводить в относительно безопасном Ужгороде.

Официально о переходе Бланко пока не объявлено. Аргентинец станет первым новичком СК Днепр-1 в текущее трансферное окно.

В активе 27-летнего центрхава есть один сыгранный матч за национальную сборную Аргентины. В марте 2019-го Бланко вышел на замену в товарищеском поединке Аргентина – Венесуэла (1:3). Тогда за "альбиселестес" играли Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Николас Тальяфико и ряд других известных футболистов.

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