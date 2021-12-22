Форвард Даниэль Кивинда подписал новое соглашение со СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт 17-летнего футболиста с днепровцами будет действовать следующие три года.

Напомним, Кивинда – воспитанник Академии СК Днепр-1 (в ДЮФЛ провел 68 матчей, в которых забил 37 голов). Даниэль уже второй сезон выступает за юношескую команду СК Днепр-1 и в текущем сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 (14 голов в 16 матчах).

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