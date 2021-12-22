СК Днепр-1 подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19
13:21 - Читати українською
Днепряне продолжили сотрудничество со своим сверхперспективным воспитанником.
Форвард Даниэль Кивинда подписал новое соглашение со СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба.
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Контракт 17-летнего футболиста с днепровцами будет действовать следующие три года.
Напомним, Кивинда – воспитанник Академии СК Днепр-1 (в ДЮФЛ провел 68 матчей, в которых забил 37 голов). Даниэль уже второй сезон выступает за юношескую команду СК Днепр-1 и в текущем сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 (14 голов в 16 матчах).
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