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СК Днепр-1 подписал канадского форварда

19:24 95 Читати українською
СК Днепр-1 подписал канадского форварда
Арамис Кузин / ФК Оболонь-Бровар

Канадский нападающий Арамис Кузин стал игроком СК Днепр-1.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о подписании форварда Арамиса Кузина. Контракт рассчитан на 1 год.

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Ранее канадский футболист выступал в составе киевской Оболони-Бровар, которая по итогам сезона 2018/19 не смогла пробиться в УПЛ. За "пивоваров" он сыграл 20 матчей в Первой лиге, в которых забил 3 гола.

Первым канадцем в истории украинского элитного дивизиона стал Милан Божич, который в 2005 году присоединился к луцкой Волыни. За "крестоносцев" он сыграл лишь 2 поединка.

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