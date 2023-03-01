СК Днепр-1 подписал еще одного игрока Металлиста
1 марта 23:30 - Читати українською
Днепряне провели изменения в составе перед завершением трансферного окна в Украине.
СК Днепр-1 подписал защитника Металлиста Александра Каплиенко. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ – игрок уже в заявке клуба.
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Днепряне еще не сообщали о трансфере. По информации Transfermarkt, Каплиенко перебрался в СК Днепр-1 на правах аренды до конца этого сезона.
К слову, Александр провел 14 поединков за Металлист в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами.
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