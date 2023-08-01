Днепряне готовят официальную жалобу делегата встречи от УЕФА по поводу несоответствующей организации матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов греческим клубом.

Игроки СК Днепр-1 отравились перед матчем с Панатинаикосом – клуб проводит расследование и имеет претензии к грекам.

Вчера после тренировки футболисты украинской команды употребляли воду и фрукты, которые подготовила принимающая сторона в гостевой раздевалке. Ночью половина игроков СК Днепр-1 почувствовали симптомы отравления. Значительная часть команды восстановилась, но, как сообщает ТаТоТаке, несколько ключевых футболистов все же пропустят матч.

Напомним, что подопечные Александра Кучера проиграли в первой встрече Панатинаикосу со счетом 1:3. Ответный матч состоится 1 августа, начало матча в 20:30 по киевскому времени.

Панатинаикос – СК Днепр-1: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов