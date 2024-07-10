В СК Днепр-1 начался процесс погашения задолженностей – судьба клуба на следующий сезон все еще под вопросом.

В СК Днепр-1 начали проводить расчет по заработной плате, которую задолжали игрокам, тренерам и персоналу, сообщает Telegram-канал Днепрянин.

СК Днепр-1 досрочно покинул еще один игрок – он уже нашел новый клуб

Отмечается, что задолженность полностью погасили перед работниками клуба, а долг перед тренерами закрыли на 3/4. Правда, по футболистам вопрос остается открытым: кто-то получил совсем маленькую часть, кто-то не получил ничего.

Добавим, что пока еще неизвестно, сможет ли СК Днепр-1 начать следующий сезон, ведь клуб уже потерял большое количество игроков. Интересно, что днепряне по итогам прошлого сезона завоевали место в еврокубках.

"Четыре зарплаты в Днепре и пять – в Металлисте": вингер СК Днепр-1 рискует в третий раз оказаться у "разбитого корыта"