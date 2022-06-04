Днепряне планируют пригласить двух хавбеков – Вячеслава Танковского из Металлиста и Кирилла Ковальца из Александрии, сообщает журналист Игорь Цыганык.

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Клуб понимает, что большинство легионеров побоятся возвращаться на фоне войны в Украине. СК Днепр-1 будет играть в квалификации Лиги Европы, но даже в случае неудачи команде Йовичевича точно придется провести 6 матчей группы Лиги конференций. Днепряне будут искать опытных украинцев, способных сразу усилить коллектив.

Добавим, что Ковалец уже этим летом может стать свободным агентом, а у Танковского еще год действующего контракта с Металлистом (данные Transfermarkt).

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