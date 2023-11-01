СК Днепр-1 приехал в город Льва на фоне усталости. Команда работает в режиме АПЛ, играя по два матча в неделю – это был уже четвёртый выезд за 11 дней. Да еще и соперники тяжелые. На Кривбасс в предыдущем поединке "спортклубовцев" уже не хватило чисто физически, поэтому Рух могли надеяться на хороший результат.

Первые 15 минут встречи подтвердили ожидания. Подопечные Виталия Пономарева неслись вперед, упустив несколько голевых возможностей. На 4-й минуте Климчук пробил со стандарта над перекладиной, а на 6-й Теслюк продавил Каплиенко и выскочил 2-в-1 вместе с Руничем. Дмитрий покатил под удар в почти пустые ворота, однако Василий не попал!

Еще через три минуты подхватил отскок в штрафной и пробил в правый нижний угол. Рядом со штангой! После этого прилетело наказание за расточительство: на 16-й минуте Филиппов получил шикарный заброс от Пихаленка и оказался в ситуации 1-в-1 против защитника – Саша качнул его и покатил на правый край штрафной под удар Гуцуляку. Герета парировал, однако Филиппов сыграл на добивании. 0:1.

А еще через 10 минут СК Днепр-1 удвоил свое преимущество. Леднев пробежал по левому флангу и выкатил пас на линию штрафной площадки, а Филиппов оттуда выполнил проникающий пас на Пихаленка. Александр спокойно пробил мимо Гереты – 0:2.

Жизнь не научила львовян. Ничего не предложив в ответ, руховцы едва не потерпели разгром уже на 35-й минуте. Дидык дал пройти забросу из глубины на Филиппова, а затем дал себя расшатать на линии штрафной. После этого нападающий выстрелил в ближний угол – от позора хозяев спас Герета, хотя и Александр пробил неудачно (точно по центру).

Вот и вся острота в первом тайме. СК Днепр-1 реализовал почти все свои возможности, хотя в целом игра была равной. В действиях гостей было больше класса и уверенности. Отдыхать они ушли при комфортном преимуществе в счете.

В начале второго тайма игра стала веселее. Движение несколько добавило в борьбе и динамике, что вылилось в контратаку 3-в-2 уже на 49-й минуте. К сожалению для львовян, Теслюк затормозил ее, а затем завершил неудачным прострелом. На 52-й минуте он же попытался замкнуть навес с правого фланга, пробив в падении через себя – впрочем, выстрел оказался слабым. Куда острее бахнул Сапуга, однако его удар с 20-ти метров прошел рядом с левой штангой.

Филиппов снова мог наказывать за расточительность. На 54-й минуте Мирошниченко прошел с левого фланга в штрафную и покатил на одинокого Александра, а тот замкнул метров с восьми – мимо ближнего угла! Еще через минуту Сарапий получил отскок с углового и мощно зарядил с дистанции, однако получилось точно по центру. Герета парировал.

Рух на 56-й минуте огрызнулся штрафным ударом Слюбыка, который в красивом прыжке потянул Кинарейкин. За несколько минут до этого Виталий Пономарев бросил в бой львовского Месси – Квасницу – однако на этот раз Илья не смог перевернуть ход встречи. Днепровцы довольно уверенно закрыли талантливого вингера, хотя тот все равно выглядел перспективно.

Вообще, после стандарта в исполнении Слюбыка моменты исчезли. В последние полчаса на поле шла позиционная и контактная борьба. СК Днепр-1 откровенно играл по счету и делал это успешно. Исключением стал эпизод на 75-й минуте, когда Сапуга сбросил Дидыку подачу со штрафного – тот пробивал метров с 12-ти, однако мяч прошел мимо правого угла.

Рух давил, но даже не сократил отставание. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Юрия Максимова со счетом 0:2. СК Днепр-1 набрал 24 очка, обошел Шахтер и поднялся на третье место в турнирной таблице УПЛ – до первой не хватает двух баллов. Львовяне остались пятыми с 20 пунктами в активе.

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