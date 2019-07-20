СК Днепр-1 переиграл ВПК-Агро в спарринге

Днепровский СК Днепр-1 одолел до недавнего времени любительский ВПК-Агро в очередном контрольном матче.

Контрольный поединок

СК Днепр-1 – ВПК-Агро – 2:0

Голы: Кулиш, 51, Коркишко, 85

Состав СК Днепр-1: Бабичин, Нагиев (Коркишко, 66), Зайков, Сафронов, Полевой, Загальский (Ярмолюк, 46), Вакулко, Снижко, Чичиков, Беляев (игрок на просмотре, 81), Кузин (Кулиш, 46)

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Подопечные Дмитрия Михайленко одержала сухую победу, забив два мяча во втором тайме. На старте второй половины игры Станислав Кулиш в касание замкнул прострел Чичикова с правого фланга. А под занавес поединка забитым мячом отметился новичок команды Коркишко: Снижко пасом бросил в прорыв Дмитрия, а тот спокойно переиграл голкипера.

К слову, уже 31 июля СК Днепр-1 стартует в новом сезоне УПЛ. В матче 1-го тура дебютант лиги примет дома донецкий Олимпик. В свою очередь ВПК-Агро четырьмя днями ранее возьмет старт во Второй лиге.