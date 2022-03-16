СК Днепр-1 отпустил защитника к одному из лидеров Сегунды
Защитник днепрян Нельсон Маседо Монте попробует свои силы во втором дивизионе Испании.
26-летний португалец перебрался из СК Днепр-1 в Альмерию, информируют пресс-службы обоих коллективов. За "красно-бело-синих", идущих вторыми в турнирной таблице Сегунды, Монте будет играть до 30 июня 2022 года.
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Очевидно, он воспользовался постановлением ФИФА о приостановлении контрактов легионеров из чемпионата Украины. Летом Нельсон будет снова принадлежать днепрянам и продолжит выступать за них, ведь его контракт действует еще год.
Заметим, португалец присоединился к "спортклубовцам" перед стартом сезона 2021/22, успел провести восемь матчей в УПЛ (один ассист) и одну игру в Кубке Украины.
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