26-летний португалец перебрался из СК Днепр-1 в Альмерию, информируют пресс-службы обоих коллективов . За "красно-бело-синих", идущих вторыми в турнирной таблице Сегунды, Монте будет играть до 30 июня 2022 года.

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Очевидно, он воспользовался постановлением ФИФА о приостановлении контрактов легионеров из чемпионата Украины. Летом Нельсон будет снова принадлежать днепрянам и продолжит выступать за них, ведь его контракт действует еще год.

Заметим, португалец присоединился к "спортклубовцам" перед стартом сезона 2021/22, успел провести восемь матчей в УПЛ (один ассист) и одну игру в Кубке Украины.

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