Монте подписал арендное соглашение с португальским Шавешем, сообщает официальный твиттер клуба.

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Добавим, что права на защитника принадлежат СК Днепр-1, а контракт с украинским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, в прошлом сезоне Монте выступал за днепрян, сыграл в 9 матчах и отдал 1 ассист, а с марта по июнь 2022 года был в составе Альмерии, однако не сыграл ни одного поединка.

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