СК Днепр-1 отпустил своего легионера в Португалию
6 июля 16:21 - Читати українською
Защитник Нельсон Монте проведет следующий сезон в португальском первенстве.
Монте подписал арендное соглашение с португальским Шавешем, сообщает официальный твиттер клуба.
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Добавим, что права на защитника принадлежат СК Днепр-1, а контракт с украинским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Напомним, в прошлом сезоне Монте выступал за днепрян, сыграл в 9 матчах и отдал 1 ассист, а с марта по июнь 2022 года был в составе Альмерии, однако не сыграл ни одного поединка.
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