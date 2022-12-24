Атлетико Тукуман в своем Instagram сообщил о подписании контракта с Ди Франко, принадлежавшем СК Днепр-1.

СК Днепр-1 вернет своего легионера из Европы

Хавбек выступал за аргентинский клуб с апреля этого года, перебравшись из СК Днепр-1 из-за войны в Украине. Его контракт с днепрянами завершается 31 декабря, так что Ди Франко достанется Атлетико Тукуману на правах свободного агента.

Отметим, что хавбек выступал за СК Днепр-1 с января 2020 года. За это время Ди Франко наиграл 54 поединка, отличившился результативной передачей.

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