СК Днепр-1 окончательно отпустил своего игрока – он уже нашел новый клуб
10:39 - Читати українською
Полузащитник Франциско Ди Франко продолжит карьеру в аргентинском первенстве.
Атлетико Тукуман в своем Instagram сообщил о подписании контракта с Ди Франко, принадлежавшем СК Днепр-1.
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Хавбек выступал за аргентинский клуб с апреля этого года, перебравшись из СК Днепр-1 из-за войны в Украине. Его контракт с днепрянами завершается 31 декабря, так что Ди Франко достанется Атлетико Тукуману на правах свободного агента.
Отметим, что хавбек выступал за СК Днепр-1 с января 2020 года. За это время Ди Франко наиграл 54 поединка, отличившился результативной передачей.
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