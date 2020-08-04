СК Днепр-1 отпустил игрока в клуб третьего шотландского дивизиона

Сабатини присоединится к Эйрдриониансу 15 августа, сообщает официальный сайт клуба.

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"В Шотландии очень быстрый футбол. Это идеальное место для развития, чтобы стать более сообразительным на поле и быстрее думать. Надеюсь, мои качества помогут команде выиграть лигу. Мои сильные качества – физическая форма, дриблинг и контроль мяча под прессингом", – отметил швейцарец в комментарии пресс-службе клуба.

Добавим, что Сабатини лишь однажды выходил на поле в составе днепрян, отыграв 22 минуты в матче против Ворсклы. Интересно, что Эйрдрионианс выступает в третьем по силе чемпионате Шотландии.

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