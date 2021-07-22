Никополь, который возглавляет экс-тренер "молодежки" СК Днепр-1 Александр Поклонский, арендует 13 футболистов днепровского клуба, сообщает meta-ratings.

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Андрей Киреев подпишет соглашение, рассчитанное до конца текущего года, а Мирослав Зновенко, Богдан Хома, Тарас Горелый, Сергей Заяц, Денис Сорока, Алексей Хижняк, Денис Швыденко, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Максим Тяпкин, Владислав Шинкаренко и Богдан Гора – до лета 2022 года.

К слову, Никополь по итогам прошлого сезона занял 11 место в группе Б, едва спасшись от вылета.

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