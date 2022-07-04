Сегодня команда отправилась на тренировочный сбор, который состоится в Словении с 4 по 22 июля, сообщает официальный сайт днепрян. Запланированы 4 спарринга: 8, 14, 21 и 22 июля.

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Список игроков будет обнародован несколько позже, когда СК Днепр-1 соберется в полном составе. О трансферах клуб также сообщит позже. Остается загадкой и фамилия главного тренера. Игор Йовичевич готовится возглавить Шахтер, потому придется искать замену хорвату.

Напомним, СК Днепр-1 завершил прошлый сокращенный чемпионат на третьем месте. 18 и 25 августа команда проведет матчи плей-офф раунда Лиги Европы. Соперник будет известен после жеребьевки 2 августа.

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