СК Днепр-1 будет отпускать важных игроков только за солидную компенсацию.

Польский Ракув серьезно интересовался защитником днепрян Александром Сватком, утверждает meta-ratings.

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Вице-чемпион Екстраклясы предлагал 500 тысяч евро, однако СК Днепр-1 эта сумма показалась недостаточной. Сам Сваток был не прочь рассмотреть предложение. Контракт защитника рассчитан до конца 2022 года, поэтому у украинского клуба нет никакой необходимости спешить с продажей.

Добавим, что в текущем сезоне защитник провел 17 матчей и отметился одним голом. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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