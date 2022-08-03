Полузащитник Билл до конца сезона будет выступать на правах аренды за РФШ, сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Результаты жеребьевки плей-офф ЛЕ – СК Днепр-1 повезло с соперником

СК Днепр-1 не пожалел 300 тысяч евро на выкуп бразильца у Фламенго, однако пользы от игрока пока немного. В прошлом розыгрыше УПЛ Билл провел 11 матчей, оформив один гол и один ассист. С началом войны 23-летний хавбек вернулся на родину, где отыграл несколько месяцев за Спорт Ресифи – 2 гола в 11 матчах. Контракт Билла с СК Днепр-1 рассчитан до конца 2026 года.

Добавим, что РФШ является действующим чемпионом Латвии. Команда выступала в квалификации Лиги чемпионов, однако уступила ХИКу и "свалилась" в Лигу конференций.

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