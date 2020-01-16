СК Днепр-1 определился со спарринг-партнерами – команда Михайленко проведет 4 матча на сборах

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко назвал соперников, с которыми днепряне сыграют на первом зимнем спарринге.

"До 20-го января будем тренироваться здесь на поле, а 21-го отправимся в Турцию и будем там до 2 февраля. Уже запланировано там четыре спарринга, хотя, возможно, еще будет и пятый матч", – поделился Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

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24 января – СК Днепр-1 – Аустрия (Австрия).

27 января – СК Днепр-1 – Ягеллония (Польша).

30 января – СК Днепр-1 – Сигма (Чехия).

2 февраля – СК Днепр-1 – Бачка Топола (Сербия).

Напомним, СК Днепр-1 завершил первую часть УПЛ 2019/20 на восьмой строчке, имея в своем активе 18 очков.

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