СК Днепр-1 определился со спарринг-партнерами – команда Михайленко проведет 4 матча на сборах

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко назвал соперников, с которыми днепряне сыграют на первом зимнем спарринге.
"До 20-го января будем тренироваться здесь на поле, а 21-го отправимся в Турцию и будем там до 2 февраля. Уже запланировано там четыре спарринга, хотя, возможно, еще будет и пятый матч", – поделился Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.
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24 января – СК Днепр-1 – Аустрия (Австрия).
27 января – СК Днепр-1 – Ягеллония (Польша).
30 января – СК Днепр-1 – Сигма (Чехия).
2 февраля – СК Днепр-1 – Бачка Топола (Сербия).
Напомним, СК Днепр-1 завершил первую часть УПЛ 2019/20 на восьмой строчке, имея в своем активе 18 очков.
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