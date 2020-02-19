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СК Днепр-1 официально представил экс-помощника Сарри

16:12 140 Читати українською
СК Днепр-1 официально представил экс-помощника Сарри
Луиджи Ночентини с Дмитрием Михайленко / фото: СК Днепр-1

Бывший помощник Маурицио Сарри в Наполи Луиджи Ночентини представлен в статусе одного из тренеров СК Днепр-1 и рассказал о своих ожиданиях от работы в Украине.

"Мне было очень приятно получить это предложение. Я обрадовался. В Италии многие люди очень хорошо помнят команду из Днепра, которая играла в финале Лиги Европы. Надеюсь помочь моему новому клубу достигать хороших результатов.

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Я знал кое-что об Украине, потому что был здесь, когда Наполи играл против Шахтера. Мне понравилось в вашей стране. Поэтому удивлений не было. Сейчас у нас будет плотный график матчей, а вот когда чемпионат закончится, хотелось бы узнать несколько больше о стране, людях.

Я очень обрадовался тому, что капитан СК Днепр-1 владеет итальянским. С главным тренером мы общаемся на английском, также хорошо, что многие игроки понимают английский. И очень важно, что на поле есть человек, который владеет итальянским – будет легче что-то объяснить. Должен отметить, что заметил уже хорошее качество команды и желание прогрессировать", – цитирует Ночентини официальный сайт СК Днепр-1.

Отметим, что итальянский специалист работал помощником Маурицио Сарри в Эмполи и Наполи.

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