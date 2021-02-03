Новичком днепрян стал форвард Билл, сообщает официальный сайт клуба. Игрок Фламенго арендован до конца года с правом выкупа.

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Прошлый сезон 21-летний нападающий проводил в аренде за Клуб Регатас Бразил – 25 матчей, 4 гола, 1 результативная передача в бразильской Серии В и 2 матча в национальном Кубке. Из-за карантинных ограничений Билл не смог присоединиться к первой команде СК Днепр-1 на турецких сборах и поддерживал форму в дубле. В одном из спаррингов форвард эффектно накрутил оппонента и забил ударом в девятку.

Добавим, что ранее СК Днепр-1 усилился вингером Вагнером Гонсалвешем и голкипером Заури Махарадзе.

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